До Києва прибув голова МЗС Росії
18:04, 07 листопада 2006Світ
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Сергій Лавров зустрінеться з Ющенком, Януковичем, Морозом
В Україну з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада відбудеться робоче засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА та міністра закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВА.
Також заплановані зустрічі С.ЛАВРОВА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.
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