До Києва прибув голова МЗС Росії

В Україну з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада відбудеться робоче засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА та міністра закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВА.

Також заплановані зустрічі С.ЛАВРОВА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.