Названо найнебезпечніші мегаполіси для жінок
04:27, 17 жовтня 2017Світ
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Найнебезпечнішим для жінок мегаполісом визнали єгипетський Каїр.
Ілюстрація / REUTERS
Благодійна організація Thomson Reuters Foundation провела дослідження і дізналася, у яких світових мегаполісах жіночій статі найбільше загрожує небезпека.
Згідно з даними опитування, найбільш небезпечним для жінок мегаполісом визнали Каїр. Друге і третє місце розділили між собою пакистанський Карачі і столиця ДР Конго - Кіншаса.
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Четверте і п'яте місце зайняли індійський Делі і столиця Перу - Ліма. Також у першій десятці опинилися столиці Мексики (Мехіко Сіті), Бангладеш (Дака), Нігерії (Лагос), Індонезії (Джакарта) і турецьке місто Стамбул.
А серед найбезпечніших міст опинилися Париж, Токіо і Лондон.
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