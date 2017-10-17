Названо найнебезпечніші мегаполіси для жінок

Благодійна організація Thomson Reuters Foundation провела дослідження і дізналася, у яких світових мегаполісах жіночій статі найбільше загрожує небезпека.

Згідно з даними опитування, найбільш небезпечним для жінок мегаполісом визнали Каїр. Друге і третє місце розділили між собою пакистанський Карачі і столиця ДР Конго - Кіншаса.

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Четверте і п'яте місце зайняли індійський Делі і столиця Перу - Ліма. Також у першій десятці опинилися столиці Мексики (Мехіко Сіті), Бангладеш (Дака), Нігерії (Лагос), Індонезії (Джакарта) і турецьке місто Стамбул.

А серед найбезпечніших міст опинилися Париж, Токіо і Лондон.