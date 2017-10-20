Службова собака Лулу втратила інтерес до роботи в ЦРУ, її звільнили

Службова собака по кличці Лулу з Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США звільнена зі служби через втрату інтересу до своєї роботи. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства, передає 112.ua.

"Нашим тренерам розшукової служби необхідно, щоб собаки любили те, що вони роблять. Іноді вони дають зрозуміти, що служба з пошуку вибухових пристроїв не для них", — йдеться в заяві.

Читайте такожУ Каліфорнії пройшов чемпіонат із серфінгу серед собак (відео)

У ЦРУ зазначили, що через кілька тижнів після початку тренувань Лулу стала показувати, що її не цікавить пошук вибухівки.

"Як і у більшості людей, у всіх собак бувають хороші і погані дні. Собака може бути ледащом. Або ж просто не виявляти інтересу до того, чому її в даний момент вчать", — повідомили у відомстві, додавши, що у випадку з Лулу це не тимчасове явище, вона просто не призначена для цієї роботи.

Собака втратила інтерес до пошуку вибухових пристроїв, кінологи не змогли мотивувати ні ласощами, ні іграми.

Зазвичай у подібних випадках кінолог, який працює з твариною, забирає його додому. У ЦРУ повідомили, що те ж відбулося і з Лулу. "В даний час вона грає з дітьми свого господаря, бігає за кроликами і білками на задньому дворі (...) Ми будемо сумувати за Лулу, але все ж це правильне рішення. Ми бажаємо їй всього найкращого в її нового життя", — додали у відомстві.