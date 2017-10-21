В Єгипті у зіткненні з бойовиками загинуло більше 50 поліцейських

В результаті бою з терористами в районі ель-Вахат під Каїром загинули 54 співробітника структур МВС Єгипту, повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в органах безпеки країни.

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Раніше стало відомо, що поліцейські в п'ятницю проводили операцію зі знешкодження терористичного осередку, який переховувався в пустельному районі. Екстремісти, яких необхідно було нейтралізувати, причетні до скоєння кількох терактів і вважаються одними з найнебезпечніших в Єгипті. По прибутті на місце дії поліцейські були обстріляні, у тому числі з важкої зброї. За даними джерела, в розпорядженні бойовиків перебувало озброєння типу РПГ.

"Загинули 54 співробітника поліції, у тому числі 20 офіцерів", - розповів співрозмовник агентства.

Він уточнив, що на даний час операція завершена, поліція та військові виконують зачистку району зіткнення в радіусі сорока кілометрів.