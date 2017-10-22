У Гонконзі чоловік зіштовхнув прибиральницю на рейки і пішов (відео)

У Гонконзі заарештували чоловіка, який зіштовхнув на залізничні колії прибиральницю. Про це повідомляє Xinhua.

На щастя, в цей час не проходив жоден потяг. Постраждалій допомогли піднятися на платформу. Вона отримала травму обличчя і була госпіталізована.

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У поліції повідомили, що в злочині підозрюється 56-річний чоловік. Що спонукало його штовхнути жінку з платформи, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у Києві потрапив під поїзд метро і загинув 33-річний чоловік.