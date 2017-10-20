У Києві потрапив під потяг метро та загинув 33-річний чоловік

У Києві рятувальники евакуювали тіло загиблого чоловіка з відкритого перегону між станціями «Гідропарк» та «Лівобережна».

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 19 жовтня о 22.15 до оперативного чергового ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» (ДП МРЦ) надійшов сигнал про те, що на відкритому перегоні між станціями «Гідропарк» та «Лівобережна» столичного метрополітену під потяг потрапив чоловік.

Читайте такожУ Києві біля станції метро знайшли мертву людину (фото, відео)

"До місця події було направлено відділення рятувальників загону гірничо-рятувальних робіт. Прибувши на місце, рятувальниками було здійснено заходи з евакуації тіла загиблого чоловіка, 1984 року народження, та передачі його представникам МВС", - повідомили в ДСНС.

Всього від ДП МРЦ було задіяно 7 чоловік особового складу та 1 одиниця автомобільної техніки