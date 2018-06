На тлі секс-скандалу в Голлівуді Vogue відмовився від послуг знаменитого Террі Річардсона

Американська медіагрупа Conde Nast, що займається виданням журналів GQ, The New Yorker, Vanity Fair і Vogue, відмовилася від співпраці з фотографом Террі Річардсоном через звинувачення у сексуальних домаганнях до моделей. Про це пише The Telegraph з посиланням на вказівки керівництва компанії, поширені всередині видавництва по електронній пошті, передає РБК.

Автором листа є віце-президент Джеймс Вулхаус. «Conde Nast не хотів би більше працювати з фотографом Террі Річардсоном», - підкреслив він. Керівництво видавця вказало підлеглим на необхідність відмовитися від співпраці з Річардсоном. Всі матеріали з його фотороботами, підготовлені, але ще неопубліковані, повинні бути замінені або видалені.

Читайте такожПо стопах Вайнштейна: ЗМІ повідомили про сексуальні домагання в Європарламенті

Видання пов'язує це рішення медіагрупи зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях фотографа до моделей, які стали особливо актуальні на тлі секс-скандалу з голлівудським продюсером Харві Вайнштейном. Звинувачення проти Річардсона регулярно висувалися протягом останніх років. Ще в 2010 році датська модель Рі Расмуссен звинуватила його в домаганнях до молодих моделей. А в 2014 році модель Емма Епплтон в Twitter опублікувала повідомлення, яке вона отримала від Річардсона у Facebook. У ньому фотограф пропонував їй фотосесію у Vogue в обмін на сексуальні відносини. Пізніше вона видалила свій твіт, однак підтвердила журналістам, що не відмовляється від звинувачень. У той же час представники Річардсона назвали це повідомлення підробкою.

Сам фотограф у колонці, опублікованій на Huffington Post також спростував звинувачення в домаганнях. У той же час, він не став відкидати сексуальний підтекст за багатьма його фотосесіями, виконаними з оголеними моделями. «Сексуальні образи завжди були частиною моєї фотографії... Я співпрацював з дорослими, згодними на це жінками, які були повністю поінформовані про характер цих робіт, всі вони підписали угоду. Я ніколи не використовував свою роботу або загрозу для того, щоб змусити кого-небудь вступити зі мною на зв'язок», - написав у 2014 році Річардсон.

Террі Річардсон відомий своєю співпрацею з відомими моделями та діячами шоу-бізнесу. Так, йому належить робота над книгою разом з Леді Гагою. У 2013 році він працював зі співачкою Майлі Сайрус, виступивши в якості режисера її кліпу Wrecking Ball. У кліпі оголена співачка розгойдується на кулі. У багатьох роботах фотографа присутній сексуальний підтекст.