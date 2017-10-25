Філіппіни підписали два військових контракти з Росією та отримали 5 тисяч АК в подарунок

Міністри оборони РФ і Філіппін Сергій Шойгу і Делфін Лорензана підписали угоду про постачання гранатометів РПГ-7В і снарядів для них. Тепер в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні залишилася лише одна країна, що не купує російську зброю - це Бруней, пишуть російські ЗМІ.

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Як повідомляє РИА Новости, Росія поставила Філіппінам партію продукції військового призначення, включаючи стрілецьку зброю, боєприпаси до них, а також армійські вантажівки. Кілька днів тому в Манілу прибули два російських військових корабля і танкер. Одіозний президент Філіппін Родріго Дутерте побував у супроводі Шойгу на одному з військових кораблів. Таким чином Росія продемонструвала Андріївський прапор в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як зазначає британське агентство Reuters, Москва і Маніла уклали два контракти. Після цього армія Філіппін отримала від Росії в подарунок 5 тисяч автоматів Калашникова.

Таким чином Росія вступила в конкуренцію з США і Китаєм. США з 2000 року крім контрактів пожертвувала Філіппінам 1 мільярд доларів, зокрема, на розвідувальні літаки і дрони.