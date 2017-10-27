У Москві затримали активістів за банер "Путіне, ти відповіси за "Норд-Ост" (фото)

У Москві вранці 27 жовтня затримали трьох активістів, у яких був із собою банер зі словами "Путіне, ти відповіси за "Норд-Ост". Про це повідомив глава московського штабу Олексія Навального Микола Ляскіна в ефірі каналу "Навальний Live", передає Медуза.

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Зі слів Ляскіна стає зрозумілим, що це були активісти кампанії Навального. Їх імена невідомі. "Наших активістів трьох затримали, зараз тримають в ОВС Пресненського району", — сказав Ляскіна.

Фото банера, що висить на воротах будівлі уряду РФ, опубліковано в Twitter "Протестна Москва". Коли саме був зроблений знімок, неясно.

Намагаємося з'ясувати імена затриманих, і чим їм зараз можна допомогти (крім вашого ретивита і максимальному розголосу). — Протестна Москва (@nedimon_msk) October 27, 2017

Вранці біля Білого Дому з'явився банер «Путін, ти відповіси за Норд-Ост». Активісти затримані і знаходяться в Пресненському ОВС. // @navalnylivepic.twitter.com/LTvGTUAuIW — Протестна Москва (@nedimon_msk) October 27, 2017

Нагадаємо, 23 жовтня 2002 року група терористів взяла заручників у Театральному центрі на Дубровці в Москві, де йшов мюзикл "Норд-Ост". 26 жовтня силовики провели штурм, в результаті якого загинули, за офіційними даними, 130 заручників.