У "райському" скандалі з офшорами засвітилися Мадонна, Боно і Кіра Найтлі

Відомі зірки шоу-бізнесу та кіноіндустрії потрапили до матеріалів глобального журналістського розслідування "Райські папери", яке встановили зв'язки відомих людей і компаній з офшорними рахунками. Про це пишуть журналісти видання Daily News.

Читайте також"Райський" скандал: пов'язані з Кремлем структури інвестували у Facebook і Twitter

"Не тільки політики, але і відомі зірки, є в "Райських паперах" - Боно, Мадонна і актриса Кіра Найтлі", - наголошується в матеріалі.

Зокрема, у документах сказано, що Мадонна вклала акції в медичний центр, Фронтмен групи U2 Боно виявився співвласником торгового центру в невеликому містечку Утена (Литва) після інвестування в компанію "Nude Estates", яка розташована на Мальті, зазначає "112 Україна".

Голлівудська зірка Кіра Найтлі вклала інвестиції у компанію нерухомості.