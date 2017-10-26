Конгрес США зробив крок до введення нових санкцій проти Ірану

Палата представників США в четвер, 26 жовтня, схвалила законопроект, який передбачає нові санкції щодо Ірану.

Штрафні заходи пропонується ввести за роботу зі створення балістичних ракет в Ірані. Підтримали законопроект 423 конгресмена, проти проголосували двоє, передає DW.com.

У документі міститься заклик до президента США Дональда Трампа визначити коло компаній як в Ірані, так і за його межами, які допомагають у роботі над ракетною програмою, і ввести проти них санкції. Підсанкційним особам буде заборонено в'їзд в США, їм заморозять активи, компаніям заборонять брати участь у держконтрактах.

Як зазначають американські ЗМІ, законопроект складений таким чином, щоб не підривати виконання угоди з атомної програми, укладеної з Іраном і "шісткою" міжнародних посередників. Для набуття чинності законопроект повинен схвалити Сенат і підписати президент Трамп.

Днем раніше в палаті представників схвалили ще два законопроекти з санкціями, націленими на те, щоб ускладнити отримання фінансування шиїтського угруповання "Хезболлах". Крім того, конгресмени схвалили резолюцію із закликом до Євросоюзу - внести "Хезболлах" до списку терористичних організацій.