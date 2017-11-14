Барбі в хіджабі: у Нью-Йорку представили нову ляльку на честь фехтувальниці (відео)
15:41, 14 листопада 2017Світ
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Розробили одяг на честь американської фехтувальниці, бронзового призера Олімпійських ігор.
У Нью-Йорку представили нову ляльку в хіджабі і з шаблею
У Нью-Йорку представили нову ляльку в хіджабі з шаблею. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Розробили одяг на честь американської фехтувальниці, бронзового призера Олімпійських ігор Ібтіхадж Мухаммад. Для ляльки створили два наряди. Один спортивний - костюм фехтувальниці з шаблею і шоломом в руках. Інший - буденний.
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Зазначається, що у продажу Барбі в хіджабі з'явиться тільки в наступному році.
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