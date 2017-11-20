У польському Щецині демонтували пам'ятник подяки радянській армії

Пам’ятник подяки Радянській армії у центрі Щецина повністю розібрали. Протягом найближчих декількох днів демонтують також цоколь. Про це повідомили у щецинській міській адміністрації, передає "Польське Радіо".

«З середи триває розбір пам’ятника. Нині демонтовано колону, протягом найближчих днів буде розібрано фундамент монумент», - сказала речниця міської адміністрації Щецина Сильвія Циза-Сломська.

Вона додала, що «під час демонтажу забезпечили барельєфи та частини скульптури».

Міська влада сповістила, що фігурні композиції та герби міст у 2018 році будуть виставлені у південно-східній воєнній частини Центрального цвинтаря у Щецині. На місці буде також інформація про історію пам’ятника.

Читайте такожВ Україні у рамках декомунізації перейменовано майже тисячу міст і сіл та демонтовано понад 1,3 тисяч пам’ятників Леніну

«Після ремонту це буде простір для жителів міста з лавками та зеленими насадженнями, Також там проводитимуть виставки та заходи. Це буде продовження Квіткової алеї», - додала Циза-Сломська.

Влада Щецина планує також розібрати ще один радянський монумент - Пам’ятник тим, хто підкорив Щецін. Однак термін його демонтажу поки не вибрано.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня у Польщі набув чинності закон про знесення радянських пам'ятників у рамках програми декомунізації країни. Закон торкнеться понад 200 пам'ятників солдатам Червоної армії.