Переодягнений соліст Maroon 5 заспівав у нью-йоркському метро (відео)

Соліст групи Maroon 5 Адам Левін став гостем програми Джиммі Феллона The Tonight Show і погодився взяти участь у розіграші. Відео опубліковане на YouTube-каналі шоу.

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Популярний ведучий запропонував Левіну і гітаристу Maroon 5 Джеймсу Валентайну замаскуватися і виступити на одній зі станцій нью-йоркського метро. Левін, Валентайн і Феллон спустилися в метро, з довгими бородами, окулярами і кепками.

Для оточуючих стало справжнім сюрпризом, коли Адам, Джеймс і Джиммі розсекретили себе. Біля артистів зібралася величезна юрба фанатів. Шанувальники робили селфі і захоплено аплодували музикантам.

Як повідомляв УНІАН, соліста Depeche Mode відправили в космос в новому кліпі.