Екс-міністр Каталонії: 30 років тюрми за порушення Конституції - це занадто

Колишній міністр уряду Каталонії визнав, що попередній уряд під керівництвом Карлеса Пучдемона, можливо, порушив закон, йдучи проти Конституції Іспанії, однак не вважає, що за це треба саджати політиків у тюрму на 30 років, повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву колишнього каталонського міністра з територій Хасепв Рулла в інтерв'ю BBC.

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"Проведення референдуму не є нелегальним рішенням. Це не є злочином в Іспанії. Ми хотіли такий же референдум, який відбувся у Шотландії. Ми не належимо до насильницького руху... Можливо, ми не підкорилися. Можливо. Але ми не вчинили злочину, щоб йти у тюрму на 30 років", - сказав він, коли його попросили оцінити дії відстороненого уряду Каталонії.

В інтерв'ю Рулл також розповів про своє перебування у тюрмі.

"Ми перебували зі звичайними злочинцями, які сиділи там за криваві злочини. Я маю на увазі вбивство. У нас не було відчуття небезпеки у тюрмі, але нас там було багато у камері - 16-17 людей кожного дня, в нашій малій камері. Вони хотіли "вкрасти" нашу гідність, але їм цього не вдалося", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд Іспанії прийняв рішення звільнити під заставу шістьох з восьми колишніх членів уряду Каталонії.

28 листопада заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погодилися з владою Мадрида над регіоном та попросили звільнення з-під варти.

Відсторонений голова уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі.

Каталонських політиків звинувачують у заколоті, непокорі уряду та розкраданні державних коштів.