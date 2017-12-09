Екс-міністр Каталонії: 30 років тюрми за порушення Конституції - це занадто
Колишній міністр уряду Каталонії визнав, що, можливо, порушив закон, йдучи проти Конституції Іспанії, однак не вважає, що за це треба саджати до тюрми на 30 років.
Колишній міністр уряду Каталонії визнав, що попередній уряд під керівництвом Карлеса Пучдемона, можливо, порушив закон, йдучи проти Конституції Іспанії, однак не вважає, що за це треба саджати політиків у тюрму на 30 років, повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву колишнього каталонського міністра з територій Хасепв Рулла в інтерв'ю BBC.
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"Проведення референдуму не є нелегальним рішенням. Це не є злочином в Іспанії. Ми хотіли такий же референдум, який відбувся у Шотландії. Ми не належимо до насильницького руху... Можливо, ми не підкорилися. Можливо. Але ми не вчинили злочину, щоб йти у тюрму на 30 років", - сказав він, коли його попросили оцінити дії відстороненого уряду Каталонії.
В інтерв'ю Рулл також розповів про своє перебування у тюрмі.
"Ми перебували зі звичайними злочинцями, які сиділи там за криваві злочини. Я маю на увазі вбивство. У нас не було відчуття небезпеки у тюрмі, але нас там було багато у камері - 16-17 людей кожного дня, в нашій малій камері. Вони хотіли "вкрасти" нашу гідність, але їм цього не вдалося", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно Верховний суд Іспанії прийняв рішення звільнити під заставу шістьох з восьми колишніх членів уряду Каталонії.
28 листопада заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погодилися з владою Мадрида над регіоном та попросили звільнення з-під варти.
Відсторонений голова уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі.
Каталонських політиків звинувачують у заколоті, непокорі уряду та розкраданні державних коштів.