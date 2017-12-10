Ліга арабських держав вимагає від США скасувати рішення щодо Єрусалиму

05:31, 10 грудня 2017
Світ
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У Каїрі пройшли зустрічі представників Ліги арабських держав.

Ліга арабських держав вимагає від США відмовитися від рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву.

9 грудня в Каїрі пройшли зустрічі представників ЛАД.

У спільній заяві арабські країни назвали рішення президента США Дональда Трампа «небезпечним порушенням міжнародного закону», яке не має сили.

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Теги: #Єрусалим столиця Ізраїлю