Крим - український: ФСБ не знайшла у словах Собчак закликів до сепаратизму - ЗМІ

ФСБ перевірила заяву Ксенії Собчак про те, що Крим належить Україні. У Росії діє кримінальна відповідальність за заклики до порушення територіальної цілісності, але у словах підтриманого у Кремлі кандидата в президенти такого заклику не виявлено, повідомляє Бі-бі-сі.

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"З точки зору міжнародного права, Крим - український. Крапка. Далі - давайте розмовляти". Ця фраза стала однією з найгучніших заяв телеведучої Ксенії Собчак на прес-конференції, коли вона оголошувала про своє висунення в президенти.

Експертиза зайняла трохи більше місяця, офіційно про її результати ФСБ не повідомляла. Співробітники служби провели лінгвістичний аналіз фрагмента прес-конференції Собчак.

За підсумками експертизи у ФСБ прийшли до думки, що в її словах не міститься закликів до порушення територіальної цілісності Росії. Про це розповів Бі-бі-сі співрозмовник, знайомий із результатами експертизи.

Раніше на заяву Собчак звернули увагу Кремль і російські депутати. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков назвав слова Собчак "неправильними по формі і суті і з точки зору міжнародного права".

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав порушити проти Собчак кримінальну справу. Депутат Наталія Поклонська звинуватила Собчак у "неповазі до людей і до власної батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, Кремль розпорядився перетворити у свято переобрання Путіна 18 березня.