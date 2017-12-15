Меркель і Макрон планують до березня затвердити загальну пропозицію щодо реформи ЄС

Німеччина і Франція планують до березня затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони. Про це заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель сьогодні на брифінгу по завершенню у Брюсселі саміту ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

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"До березня ми б хотіли знайти спільну позицію, що є надзвичайно важливим", - зазначила Меркель. За її словами, для подальшого розвитку Єврозони та економічної співпраці в рамках ЄС буде винесено низку пропозицій.

У свою чергу, французький президент Еммануель Макрон також висловив сподівання узгодити спільну позицію щодо реформування Єврозони до березня, якщо Німеччина до того часу матиме новий уряд, а також - погодити "дорожню карту" з усіма лідерами Єврозони до червня наступного року.

Макрон наголосив, що усі в ЄС зацікавлені у "стабільній і сильній Німеччині" для того, щоб далі поглиблювати євроінтеграцію.

Ще у вересні Макрон представив плани масштабної реформи Європейського Союзу. Він, зокрема, висловився за створення посади міністра фінансів Єврозони та багатомільярдного спільного бюджету для 19 країн Єврозони. Крім того, глава французької держави пропонує змінити правила оподаткування в усіх країнах-членах Єврозони і створити єдиний парламент для країн ЄС, що мають спільну європейську валюту.

Ще однією темою, де, на переконання Макрона, країнам ЄС слід істотно поглибити співпрацю, є оборонна галузь. Він пропонує, зокрема, створити спільний оборонний бюджет ЄС та спільні сили реагування.