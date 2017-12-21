На Сильвестра Сталлоне подали заяву в поліцію за зґвалтування

Відомого голлівудського актора Сильвестра Сталлоне звинуватили у зґвалтуванні. Жінка, чиє ім'я не розкривається, подала заяву в поліцію на актора з обвинуваченням у зґвалтуванні, яке відбулося майже тридцять років тому, повідомляє TMZ.

За словами жінки, яка поскаржилася на актора, інцидент стався в 1990 році.

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У поліції поки не визначилися, чи проводити розслідування, адже з моменту інциденту, якщо він мав місце, пройшло занадто багато часу.

Жінка заявила, що Сталлоне зґвалтував її під час зустрічі в його офісі.

За словами самого Сталлоне, він провів з нею три дні в 1987 році в Ізраїлі, проте ніякого зґвалтування не було, а в 1990 році вони навіть не бачилися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сталлоне звинуватили у зґвалтуванні 16-річної прихильниці. Актор назвав брехнею опублікований поліцейський рапорт про згвалтування неповнолітньої.