Двоюрідного брата співачки Ріанни застрелили на Барбадосі

Кузен Ріанни був застрелений на Барбадосі через кілька годин після того, як вони відсвяткували Різдво разом. Про це повідомляє Daily Mail.

29-річна співачка в своєму Instagram опублікувала серію фотографій її і Тавона Кайзена Аллейна і закликала припинити насильство.

Як повідомляється, 21-річний Аллейн йшов по дорозі у районі Сент-Майкла близько 7-ї вечора у вівторок, коли до нього підійшов чоловік і кілька разів вистрілив.

«Спочивай з миром, кузен ... не можу повірити, що тільки вчора ввечері я тримала тебе на руках! Ніколи б не подумала, що в останній раз відчуваю тепло твого тіла. Буду любити тебе вічно!», - написала співачка.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року 18 річний актор Єгор Клінаев, який зіграв роль школяра Микити в серіалі "Фізрук", трагічно загинув в ДТП.