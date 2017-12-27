Двоюрідного брата співачки Ріанни застрелили на Барбадосі
21-літнього кузена співачки застрелили за кілька годин після того, як вони відсвяткували Різдво разом.
Кузен Ріанни був застрелений на Барбадосі через кілька годин після того, як вони відсвяткували Різдво разом. Про це повідомляє Daily Mail.
29-річна співачка в своєму Instagram опублікувала серію фотографій її і Тавона Кайзена Аллейна і закликала припинити насильство.
Як повідомляється, 21-річний Аллейн йшов по дорозі у районі Сент-Майкла близько 7-ї вечора у вівторок, коли до нього підійшов чоловік і кілька разів вистрілив.
«Спочивай з миром, кузен ... не можу повірити, що тільки вчора ввечері я тримала тебе на руках! Ніколи б не подумала, що в останній раз відчуваю тепло твого тіла. Буду любити тебе вічно!», - написала співачка.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року 18 річний актор Єгор Клінаев, який зіграв роль школяра Микити в серіалі "Фізрук", трагічно загинув в ДТП.