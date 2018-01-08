Біля мексиканського Акапулько під час фестивалю застрелили 11 осіб

На заході Мексики неподалік від міста Акапулько в штаті Гереро в результаті перестрілки загинули 11 осіб.

Як повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу, причиною події став конфлікт між місцевим воєнізованим формуванням та відвідувачами фестивалю, передає РБК.

Інцидент стався в населеному пункті Ла Консепсьон. Як повідомляє мексиканський портал Expresso учасниками конфлікту стали члени місцевого загону по підтриманню правопорядку, чиє існування було санкціоновано владою (видання називає його «общинною поліцією»).

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Під час міського фестивалю, за даними Reuters, «общинна поліція» затримала молодого чоловіка, після чого виник конфлікт. У місто прибули озброєні люди, які почали перестрілку з учасниками загону самооборони, в ході якої загинули вісім осіб. Ще три людини загинули в перестрілці членів «общинної поліції» з силами державної поліції, які прибули на місце.

Для врегулювання конфлікту були залучені армійські підрозділи.

Очевидці опублікували в Twitter відео з місця подій. На ньому видно, як силовики блокують будинок, в якому знаходяться члени загону самооборони. Незабаром на записі чутно постріли.

Durante irrupción de policías estatales en la comunidad de La Concepción #Acapulco varios reporteros fuimos agredidos, encañonados y golpeados por elementos de la @SSPGro@PoliciaFedMx En el desarme de la Policía Comunitaria #Guerrero. En total hay 11 muertos. @article19mexpic.twitter.com/rQwjLszNXG — Jacob Morant (@JacobMorant) January 7, 2018

За даними Reuters, поліція затримала 30 учасників озброєної групи самооборони. Також під час інциденту постраждав журналіст, який вів фотозйомку подій.