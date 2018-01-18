Час збирати каміння: чому КНДР і Південна Корея йдуть на Олімпіаду під єдиним прапором

КНДР та Південна Корея домовилися про те, що на відкритті зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхенчані їхні спортсмени крокуватимуть разом під прапором "єдиної Кореї". Відтак не тільки КНДР перейшла від своєї агресивної і провокативної політики до ситуативної політики компромісу і діалогу, але й Південна Корея. Обидві країни зробили кроки назустріч одна одній і сіли за стіл переговорів.

Корейський діалог має історію, має традицію… Він пунктирно триває з перемінним успіхом, а то й зовсім без успіхів. Але нинішній епізод — надзвичайно важливий.

Він важливий як рішення, яке знімає серйозну загрозу з Олімпіади як глобального спортивного аполітичного заходу. Адже якби залишалася ситуація жорсткого протистояння з агресивною риторикою і відповідними кроками з обох боків, то Олімпіада проходила б у зовсім іншій атмосфері і зовсім інших подій там можна було б очікувати, зокрема, якихось ексцесів. Тьху-тьху, не дай Бог, щоб таке сталося…

Але така «друга сторона медалі» присутня в усіх конфліктних ситуаціях, а не лише між Північною та Південною Кореєю. Є час розкидати каміння, а є — час його збирати… Тобто настав час для діалогу.

Те, що спортсмени Північної і Південної Кореї підуть на Олімпіаду під єдиним прапором (такий формат уже був апробований), є формальним виявленням чогось важливого, що відбулося в цих переговорах

Даний діалог між країнами ініціював північнокорейський лідер. Але я думаю, що його ініціатива не обійшлася без попередньої консультації з Південною Кореєю. Південна Корея зацікавлена у спокійному проведенні Олімпіади, яка є важливим заходом для будь-якої країни з багатьох міркувань — і з символічних, і з політичних, і з економічно-комерційних тощо. Цей діалог між КНДР і Південною Кореєю став можливим, як тільки Сеул на певний час погодився вийти з-під тиску і впливу Сполучених Штатів Америки, які, навпаки, підвищували і нарощували градус протистояння і конфронтації на Корейському півострові і довкола нього, виходячи зі своїх власних міркувань.

Те, що спортсмени Північної і Південної Кореї підуть на Олімпіаду під єдиним прапором (такий формат уже був апробований), є формальним виявленням чогось важливого, що відбулося в цих переговорах.

Але, на превеликий жаль, це — тільки ситуативні переговори, і вони відповідно мають ситуативний результат. Адже стосуються вони тільки одного фрагменту — Олімпійських ігор. Тож поки що не йдеться про те, що ці перемовини можуть зняти напруження у відносинах між Південною і Північною Кореєю взагалі. Про це говорити, на жаль, зарано.

Павло Рудяков, директор інформаційно-політичного центру «Перспектива»