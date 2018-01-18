Швеція вперше після розпаду СРСР посилює готовність до війни

16:17, 18 січня 2018
Світ
324

Серед іншого Швеція направляє на стратегічний острів у Балтійському морі ракетні установки, вивезені звідти у 1990-ті роки, що до цих пір зберігалися на складах музеїв.

Ілюстрація / REUTERS

Уряд Швеції найближчим часом відправить у кожен будинок буклет із інструкціями, що робити і як вижити в разі початку війни. Рішення поширити буклет всьому населенню було прийнято на тлі зростаючих побоювань агресії з боку Росії, передає Бі-бі-сі.

Аналогічний документ під назвою "Якщо прийде війна" публікувався в нейтральній Швеції між 1943 і 1961 роками. Його поширення населенню було припинено в 1991 році (хоча основні пункти друкувалися в телефонних довідниках), після розпаду Радянського Союзу.

Читайте такожАварійні заходи: на що Росія витратить свій цьогорічний оборонний бюджет

Однак зараз вирішено відновити цю практику - у зв'язку з питанням про безпеку країн Балтії. Текст брошури модернізований з урахуванням сучасних можливих загроз.

Голова служби цивільної оборони Швеції Христина Андерссон каже, все населення країни отримає буклет до червня. У ньому містяться поради про те, як - серед іншого - протистояти таким сучасним викликам, як теракти, кібератаки або пандемії, а також інформація про конвенціональні військові дії та поради, де і як у випадку кризи забезпечити себе запасами їжі, води і палива.

За словами Христини Андерссон, уряд вирішив відновити публікацію цих інструкцій у зв'язку з ситуацією, що загострилася в регіоні - наприклад, через постійні російські військові навчання.

"Все суспільство повинно бути готовим до конфлікту, а не тільки армія. Ми не використовували таких слів, як "тотальна оборона" або "підвищена готовність", ось вже 25-30 років, і багато громадян практично нічого про це не знають", - пояснює вона.

"У минулому буклет був присвячений лише військовим діям. Зараз перед нами стоять набагато складніші загрози - від терактів, до пандемій і маніпуляції інформацією. Люди повинні знати про це і знати, що з цим робити", - продовжує Андерссон.

У старому буклеті містилася інформація про те, як звучать сирени тривоги, як себе вести в бомбосховищах і що брати з собою в разі наказу про евакуацію. В бомбосховище рекомендувалося взяти документи, відповідний до ситуації одяг, туалетний папір, їжу, ліхтарик і - по можливості - протигаз, якщо їх роздавали.

Шведська Комісія з питань оборони заявила у грудні, що "не можна виключити можливого військового нападу на Швецію".

Не так давно в країні відновили призов в армію, а також почали зміцнювати оборону стратегічного острова Готланд у Балтійському морі.

Серед іншого Швеція направляє на острів ракетні установки, вивезені звідти в 1990-ті роки, які до цих пір зберігалися на складах музеїв.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент РФ Володимир Путін зажадав від усіх великих підприємств РФ бути готовими до виробництва військової продукції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter