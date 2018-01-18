Швеція вперше після розпаду СРСР посилює готовність до війни

Уряд Швеції найближчим часом відправить у кожен будинок буклет із інструкціями, що робити і як вижити в разі початку війни. Рішення поширити буклет всьому населенню було прийнято на тлі зростаючих побоювань агресії з боку Росії, передає Бі-бі-сі.

Аналогічний документ під назвою "Якщо прийде війна" публікувався в нейтральній Швеції між 1943 і 1961 роками. Його поширення населенню було припинено в 1991 році (хоча основні пункти друкувалися в телефонних довідниках), після розпаду Радянського Союзу.

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Однак зараз вирішено відновити цю практику - у зв'язку з питанням про безпеку країн Балтії. Текст брошури модернізований з урахуванням сучасних можливих загроз.

Голова служби цивільної оборони Швеції Христина Андерссон каже, все населення країни отримає буклет до червня. У ньому містяться поради про те, як - серед іншого - протистояти таким сучасним викликам, як теракти, кібератаки або пандемії, а також інформація про конвенціональні військові дії та поради, де і як у випадку кризи забезпечити себе запасами їжі, води і палива.

За словами Христини Андерссон, уряд вирішив відновити публікацію цих інструкцій у зв'язку з ситуацією, що загострилася в регіоні - наприклад, через постійні російські військові навчання.

"Все суспільство повинно бути готовим до конфлікту, а не тільки армія. Ми не використовували таких слів, як "тотальна оборона" або "підвищена готовність", ось вже 25-30 років, і багато громадян практично нічого про це не знають", - пояснює вона.

"У минулому буклет був присвячений лише військовим діям. Зараз перед нами стоять набагато складніші загрози - від терактів, до пандемій і маніпуляції інформацією. Люди повинні знати про це і знати, що з цим робити", - продовжує Андерссон.

У старому буклеті містилася інформація про те, як звучать сирени тривоги, як себе вести в бомбосховищах і що брати з собою в разі наказу про евакуацію. В бомбосховище рекомендувалося взяти документи, відповідний до ситуації одяг, туалетний папір, їжу, ліхтарик і - по можливості - протигаз, якщо їх роздавали.

Шведська Комісія з питань оборони заявила у грудні, що "не можна виключити можливого військового нападу на Швецію".

Не так давно в країні відновили призов в армію, а також почали зміцнювати оборону стратегічного острова Готланд у Балтійському морі.

Серед іншого Швеція направляє на острів ракетні установки, вивезені звідти в 1990-ті роки, які до цих пір зберігалися на складах музеїв.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент РФ Володимир Путін зажадав від усіх великих підприємств РФ бути готовими до виробництва військової продукції.