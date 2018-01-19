У Туреччині автобус вилетів із засніженої траси і перевернувся, загинули шестеро людей

У Туреччині в провінції Муш в результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинувся автобус, шестеро пасажирів загинули і 20 травмовано. Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

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«Автобус, який перевозив пасажирів, у п'ятницю перекинувся та злетів у струмок в східній турецькій провінції Муш, в результаті шестеро людей загинули і 20 травмовані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався на швидкісній трасі Муш-Сольхан після того, як водій автобуса втратив керування. Він вилетів з шосе і скотився до замерзлого струмка.

Автобус перевозив пасажирів з провінції Хатай. Травмованих доставлено в лікарню в Муші та Сольхані.

У східних та південно-східних регіонах Туреччини спостерігаються заморозки та сильний сніг.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Казахстані внаслідок пожежі в автобусі згоріли 52 людини.