Заживо згоріли півсотні людей: з'явилися моторошні кадри пожежі в автобусі у Казахстані (фото, відео)

У Казахстані 18 січня під час руху загорівся автобус "Ікарус" з пасажирами, 52 людини загинули.

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У салоні перебували 55 пасажирів та 2 водіїв, їхнє громадянство встановлюється. 5 пасажирам, яким вдалося вибратися, надається медична допомога, повідомили в комітеті з надзвичайних ситуацій Казахстану.

Раніше у мережі з'явилося відео охопленого вогнем автобуса, який загорівся у Казахстані 18 січня під час руху.