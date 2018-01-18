Заживо згоріли півсотні людей: з'явилися моторошні кадри пожежі в автобусі у Казахстані (фото, відео)
10:10, 18 січня 2018Світ
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Лише п'яти людям вдалося вибратися з транспорту, решта загинули.
Люди згоріли заживо / фото emer.gov.kz
У Казахстані 18 січня під час руху загорівся автобус "Ікарус" з пасажирами, 52 людини загинули.
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У салоні перебували 55 пасажирів та 2 водіїв, їхнє громадянство встановлюється. 5 пасажирам, яким вдалося вибратися, надається медична допомога, повідомили в комітеті з надзвичайних ситуацій Казахстану.
Раніше у мережі з'явилося відео охопленого вогнем автобуса, який загорівся у Казахстані 18 січня під час руху.
фото instagram.com/askar_aktileu
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