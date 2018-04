В Ірландії попрощалися з вокалісткою The Cranberries, на похорон прийшов президент країни (фото)

Тисячі людей прийшли на похорон вокалістки групи The Cranberries Долорес О ' Ріордан, повідомляє The Guardian.

Траурна церемонія відбулася на батьківщині співачки в ірландському Баллібрикені. Службу провели в церкві святого Ельве, в хорі якої О'Ріордан колись співала. На початку присутні почули запис пісні Ave Maria у виконанні вокалістки The Cranberries і оперного співака Лучано Паваротті, а в кінці прозвучала композиція When You're Gone.

Попрощатися зі співачкою прийшли її родичі, а також всі колеги з гурту, президент Ірландії Майкл Хіггінс, інші відомі діячі.

Тим часом вестмінстерський суд у Лондоні відмовився оголошувати причину смерті Долорес О'Ріордан. Як пише видання Rolling Stone, до квітня цю інформацію точно не будуть оголошувати.

Як повідомляв УНІАН, британська поліція назвала смерть 46-річної солістки The Cranberries "незрозумілою", але "не підозрілою".