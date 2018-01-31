Анджеліна Джолі допомагатиме НАТО боротися із сексуальним насильством

За підтримки акторки Анджеліни Джолі НАТО посилить свої програми моніторингу та повідомлення про сексуальні злочини у зонах конфліктів.

Американська кіноакторка Анджеліна Джолі співпрацюватиме з НАТО задля боротьби із сексуальним насильством у зонах збройних конфліктів.

"Ми сфокусуємося на додаткових навчаннях, повідомленні про злочини, моніторингу та зростанню обізнаності задля припинення безкарності", - заявила Джолі у середу, 31 січня, під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, як пише DW.

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Джолі наголосила, що зґвалтування у зонах збройних конфліктів відіграють значну роль у формуванні потоків біженців. "Використання зґвалтувань як засобу війни завжди розцінювалося як невід'ємна ознака конфлікту, менший злочин, і як проблема занадто складна або занадто незручна для вирішення, - цитує Джолі інформагенція dpa. - Це історична несправедливість і вкрай важлива проблема міжнародного миру та безпеки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс посилить нині наявний інструктаж щодо боротьби із сексуальними злочинами як всередині своїх сил, так і для військових партнерів альянсу. Генсек наголосив, що "НАТО уже робить багато для подолання цієї проблеми, але могло би робити більше".

Анджеліна Джолі також є послом доброї волі Управління верховного комісара ООН у справах біженців.