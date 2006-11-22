Президент Таджикистану відправив уряд у відставку

Президент Таджикистану Емомалі відправив уряд країни у відставку. Про це РІА Новини повідомили в прес-службі голови держави.

За даними співбесідника агентства, кабінет міністрів склав повноваження в середу на своєму засіданні, що пройшло під головуванням Рахмонова.

"Всі члени уряду продовжуватимуть виконувати свої обов`язки до формування нового кабінету", - додали в прес-службі.

РІА новини