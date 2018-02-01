Гола Белла Хадід прикрила груди новим щеням (фото)

14:36, 01 лютого 2018
Світ
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Хадід зняли в компанії двох собак / instagram.com/mimicuttrell

Кадр зроблений в примірювальній нью-йоркського магазину What Goes Around Comes Around. Хадід тримає на руках свою нову собаку, ім'я якої вона не повідомила.

puppy's first day shopping

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Каттрелл прокоментувала фото підписом «перший шопінг для цуценяти».

Беллу Хадід вже встигли розкритикувати за фото. Коментатори звернули увагу на тварину, і закликали Хадід пам'ятати, що собака — не аксесуар.

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Раніше Белла Хадід оголила груди під час показу Victoria's Secret Show 2017.

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Теги: #Гола Белла Хадід#Белла Хадід#Белла Хадід щеня