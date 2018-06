Гола Белла Хадід прикрила груди новим щеням (фото)

Кадр зроблений в примірювальній нью-йоркського магазину, проте Хадід вже встигли розкритикувати за нього.

Американська стилістка Мімі Каттрелл опублікувала в Instagram фото напівоголеної моделі Белли Хадід в компанії двох собак.

Кадр зроблений в примірювальній нью-йоркського магазину What Goes Around Comes Around. Хадід тримає на руках свою нову собаку, ім'я якої вона не повідомила.

puppy's first day shopping A post shared by Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) on Jan 31, 2018 at 7:15pm PST

Каттрелл прокоментувала фото підписом «перший шопінг для цуценяти».

Беллу Хадід вже встигли розкритикувати за фото. Коментатори звернули увагу на тварину, і закликали Хадід пам'ятати, що собака — не аксесуар.

Раніше Белла Хадід оголила груди під час показу Victoria's Secret Show 2017.