Гола Белла Хадід прикрила груди новим щеням (фото)
14:36, 01 лютого 2018Світ
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Кадр зроблений в примірювальній нью-йоркського магазину, проте Хадід вже встигли розкритикувати за нього.
Хадід зняли в компанії двох собак / instagram.com/mimicuttrell
Американська стилістка Мімі Каттрелл опублікувала в Instagram фото напівоголеної моделі Белли Хадід в компанії двох собак.
Кадр зроблений в примірювальній нью-йоркського магазину What Goes Around Comes Around. Хадід тримає на руках свою нову собаку, ім'я якої вона не повідомила.
Каттрелл прокоментувала фото підписом «перший шопінг для цуценяти».
Беллу Хадід вже встигли розкритикувати за фото. Коментатори звернули увагу на тварину, і закликали Хадід пам'ятати, що собака — не аксесуар.
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Раніше Белла Хадід оголила груди під час показу Victoria's Secret Show 2017.
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