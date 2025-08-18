Стверджують, що це найдоступніший апарат на ринку з акумулятором ємністю 7000 мАг.

Xiaomi запустила в продаж бюджетний смартфон Poco M7 4G. Новинка виділяється співвідношенням ціни та характеристик, нехарактерним для недорогих моделей – наприклад, це 144-герцевий дисплей і масивна батарея на 7000 мАг, пише Notebookcheck.

Пристрій працює на доволі потужному для своєї цінової категорії чипі Snapdragon 685 у парі з 6/8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. Дисплей – IPS на 6,9 дюйма з роздільною здатністю 2340×1080, підтримкою частоти 144 Гц і піковою яскравістю 700 ніт.

Роздільна здатність основної камери новинки становить 50 Мп (f/1.8), фронтальної – 8 Мп f/2.0. За автономність відповідає акумулятор 7000 мАг. Така ємність, за словами виробника, дає змогу використовувати смартфон до 2,32 дня і забезпечує до 28 годин відтворення відео.

Серед інших особливостей: пиловологозахист за стандартом IP64 і підтримка зворотного заряджання. Пристрій працює під управлінням Android 15 з HyperOS 2 та отримає два оновлення ОС, а патчі безпеки приходитимуть аж до 2029 року.

Poco M7 уже з'явився на Aliexpress. У мінімальній конфігурації 6+128 ГБ його оцінили в 5700 грн.

Раніше цього місяця Xiaomi відключила від оновлень ще 9 смартфонів. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу користувалися великим попитом.

А вже у вересні представлять флагманську серію Xiaomi 16. Відомо, що вони будуть першими Android-пристроями на базі чипа Snapdragon 8 Elite 2. Також з'явиться нова модель Xiaomi 16 Pro Max, яка відрізнятиметься батареєю 7500 мАг і топовими камерами.

