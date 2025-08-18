Угорський міністр заявив, що його країну нібито намагаються "втягнути у війну", але Будапешт бажає залишитись осторонь.

Угорщина залишилася без російської нафти. Уряд країни звинуватив у цьому Україні.

Як заявив очільник Міністерства закордонних справ країни Петер Сіярто у Facebook, Україна нібито атакувала нафтопровід до Угорщини, що призвело до зупинки поставок нафти.

"Черговий напад на нашу енергетичну безпеку є обурливим та неприйнятним! Заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін щойно повідомив нас, що російські спеціалісти намагаються якомога швидше відновити трансформаторну станцію, яка є важливою для роботи трубопроводу, але поки що не можуть сказати, коли постачання зможуть відновитися", - заявив Сіярто.

Відео дня

Ба більше, Сіярто звинуватив Брюссель та Київ у спробах "втягнути Угорщину у війну в Україні".

"Тож давайте ще раз чітко заявимо: це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишатися осторонь, і поки ми при владі, ми залишатимемося осторонь!! Насамкінець, нагадування для українських керівників: електроенергія, що надходить з Угорщини, відіграє ключову роль в енергопостачання України", - заявив Сіярто.

Удар по нафтопроводу "Дружба"

Як повідомляв УНІАН, нові супутникові знімки високої якості виявили знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області.

Так, судячи з нових зображень, внаслідок української атаки та подальшої пожежі було знищено дві насосні станції, а також невелике технічне приміщення та технологічне обладнання поруч із ними.

Вас також можуть зацікавити новини: