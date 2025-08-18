В цьому році через систему "єШлюб" було укладено близько 10 тисяч шлюбів. Про це під час презентації програми дій уряду повідомив міністр юстиції Герман Галущенко.
"Ми з’ясували, що є навіть черга на півроку на "єШлюб" для того, щоб укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована, мінімізована до тижня", – заявив державний діяч.
За його словами, наразі величезний попит на такі послуги. На сьогодні вітчизняні фахівці працюють над цілим рядом подібних проєктів.
"Це "єРозлучення", "єНотаріат" – це дуже важлива річ, вона буде мати декілька етапів до кінця цього року. Ми відповідно зв'яжемо цю базу з демографічною базою України. Це унеможливить будь-які шахрайства з точки зору верифікації осіб", – повідомив Галущенко.
Міністр зазначив, що повноцінно самі послуги запрацюють з січня 2026 року.
"Відповідно, громадяни зможуть оформляти документи через "єНотаріат", зокрема, наприклад, довіреності", – додав він.
Цифрові послугм в Україні – останні новини
Нагадаємо, у минулому році в Україні запрацювала послуга "єШлюб". Вона дозволяє українцям укласти шлюб по відеозв'язку, використовуючи портал "Дія". За словами Германа Галущенко, у 2024 році через нову послугу було укладено до 2 тис шлюбів. На думку авторів ініціативи, вона має бути особливо актуальною для пар, які знаходяться на відстані, а також для військових.
Також повідомлялося, що в "Дії" повинні з’явитися нові послуги, які будуть пов’язані зокрема з інтеграцією штучного інтелекту, а також розширенням сервісів для водіїв.