Раніше стало відомо, що українці тепер можуть одружитися по відеозвʼязку.

В цьому році через систему "‎єШлюб"‎ було укладено близько 10 тисяч шлюбів. Про це під час презентації програми дій уряду повідомив міністр юстиції Герман Галущенко.

"‎Ми з’ясували, що є навіть черга на півроку на "‎єШлюб"‎ для того, щоб укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована, мінімізована до тижня"‎, – заявив державний діяч.

За його словами, наразі величезний попит на такі послуги. На сьогодні вітчизняні фахівці працюють над цілим рядом подібних проєктів.

"‎Це "‎єРозлучення"‎, "єНотаріат"‎ – це дуже важлива річ, вона буде мати декілька етапів до кінця цього року. Ми відповідно зв'яжемо цю базу з демографічною базою України. Це унеможливить будь-які шахрайства з точки зору верифікації осіб"‎, – повідомив Галущенко.

Міністр зазначив, що повноцінно самі послуги запрацюють з січня 2026 року.

"Відповідно, громадяни зможуть оформляти документи через "єНотаріат", зокрема, наприклад, довіреності", – додав він.

Цифрові послугм в Україні – останні новини

Нагадаємо, у минулому році в Україні запрацювала послуга "‎єШлюб"‎. Вона дозволяє українцям укласти шлюб по відеозв'язку, використовуючи портал "Дія". За словами Германа Галущенко, у 2024 році через нову послугу було укладено до 2 тис шлюбів. На думку авторів ініціативи, вона має бути особливо актуальною для пар, які знаходяться на відстані, а також для військових.

Також повідомлялося, що в "Дії" повинні з’явитися нові послуги, які будуть пов’язані зокрема з інтеграцією штучного інтелекту, а також розширенням сервісів для водіїв.

