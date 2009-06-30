В Італії вибухнули цистерни з газом: 10 загиблих, 50 поранених

Внаслідок вибуху двох цистерн з газом, що стався в ніч на 30 червня в італійському місті Віареджо, загинуло 10 чоловік, повідомляє ANSA.it.

Серед загиблих одна дитина.

50 чоловік постраждали, з них 35 (за іншими даними – 37) дістали серйозні травми – опіки до 90 відсотків поверхні тіла, відзначає NEWSru.

Катастрофа сталася після того, як частина вагонів потяга, що перевозив зріджений нафтовий газ, зійшли з колії. Газ устиг поширитися по довколишній території перш ніж вибухнути.

В результаті дві невеликі будівлі поряд з коліями повністю обрушилися. Рятувальники дістали з-під завалів троє дітей і дорослого чоловіка.

Пошуки тривають: в одній з будівель знаходилися 18 чоловік, скільки було в другій, поки що не ясно. За даними AFP, від вибуху постраждали десятки будівель, розташованих у радіусі 300 метрів від епіцентру.