До Швеції перейшло головування у Євросоюзі

Швеція у найближчі півроку, з 1 липня по 31 грудня, головуватиме у Європейському Союзі.

Головування перейшло до неї від Чехії, повідомляє радіо «Свобода».

Прем`єр-міністр Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ напередодні заявив, що головним завданням протягом найближчих шести місяців стане боротьба зі змінами клімату.

Серед пріоритетів Швеції як нового голови ЄС - також боротьба з наслідками економічної кризи, програма "Східне партнерство", перш за все відносини з Грузією та Україною, а також реформа Євросоюзу. Восени, як очікується, в Ірландії пройде повторний референдум про ключовий Лісабонський договір.

Крім того, Швеція планує зосередитися на розробці й ухваленні Стратегії розвитку Балтійського моря, посиленні співпраці у сфері юстиції, а також продовженні переговорів з Хорватією і Туреччиною щодо членства у Європейському Союзі.