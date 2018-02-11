Опубліковано відео з місця аварії літака в Підмосков'ї
16:01, 11 лютого 2018Світ
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Зазначається, що московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура розпочала перевірку у зв'язку з падінням літака.
Ілюстрація / REUTERS
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії підтвердило інформацію про виявлення уламків зниклого повітряного судна.
Про це повідомляє агентство "РИА Новости".
Також наголошується, що московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура розпочала перевірку у зв'язку з падінням літака.
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Заступник Московського транспортного прокурора Олег Опьонишев виїхав на місце події.
У мережі з'явилися перші кадри з місця події.
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