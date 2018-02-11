Опубліковано відео з місця аварії літака в Підмосков'ї

Зазначається, що московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура розпочала перевірку у зв'язку з падінням літака.

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії підтвердило інформацію про виявлення уламків зниклого повітряного судна. Про це повідомляє агентство "РИА Новости". Також наголошується, що московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура розпочала перевірку у зв'язку з падінням літака. Читайте такожВнаслідок авіакатастрофи у Підмосков'ї ніхто не вижив Заступник Московського транспортного прокурора Олег Опьонишев виїхав на місце події. У мережі з'явилися перші кадри з місця події.

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