Опубліковано відео з місця аварії літака в Підмосков'ї

16:01, 11 лютого 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Також наголошується, що московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура розпочала перевірку у зв'язку з падінням літака.

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Заступник Московського транспортного прокурора Олег Опьонишев виїхав на місце події.

У мережі з'явилися перші кадри з місця події.

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Теги: #падіння літака в Росії#катастрофа Ан-148#падіння АН-148 у Підмосков'ї