У Німеччині вимагають скасувати безвіз для Грузії

Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН визнало, що різке зростання кількості шукачів притулку з Грузії є проблемою.

Уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію запровадженого минулого року безвізового режиму з Грузією.

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Як передає DW.com, у суботу, 10 лютого, речник міністерства з питань інтеграції землі підтвердив, що міністр Йоахім Штамп (Joachim Stamp) написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру (Thomas de Maiziere). У листі повідомляється, зокрема, про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю". У листі Штамп закликав де Мезьєра вжити заходів на європейському рівні з метою припинення "безвізу" для Грузії.

Федеральне міністерство внутрішніх справ визнало, що різке зростання кількості шукачів притулку з Грузії є проблемою. "Вживаються відповідні заходи", - йдеться у відповіді Берліна. Як повідомляє медіакомпанія WDR, у листі Штамп зазначив, що в Німеччині минулого року кількість шукачів притулку з грузинськими паспортами зросла з 170 до 743 осіб на місяць. При цьому, як повідомляє Федеральне управління з кримінальних справ, дехто із шукачів притулку використовує час розгляду їхніх заяв для здійснення "кримінальної діяльності" на території Німеччини.