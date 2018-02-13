Трамп і Путін провели телефонну розмову

Трамп висловив співчуття Путіну у зв'язку з трагічною авіакатастрофою, що сталася напередодні.

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорили по телефону "деякі аспекти близькосхідного врегулювання".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента Росії.

"Під час телефонної розмови глави двох держав також обговорили деякі аспекти близькосхідного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, Трамп висловив співчуття Путіну у зв'язку з трагічною авіакатастрофою, що сталася напередодні.

Як йдеться в заяві, поширеній Білим домом, Трамп зазначив, що Сполучені Штати готові допомогти з розслідуванням катастрофи Ан-148, передає Голос Америки.

Також повідомляється, що за словами Путіна, він планує зустрітися у вівторок із президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Дональд Трамп сказав, що настав час почати роботу над міцною мирною угодою.

Обидва президенти обговорили й інші теми, що представляють взаємний інтерес, йдеться в заяві Білого дому.

Зокрема, Дональд Трамп підтвердив важливість прийняття подальших кроків щодо забезпечення денуклиаризації Північної Кореї.