"Питання ваше не розуміємо" - у Кремлі заявили, що нічого не знають про вбитих у Сирії найманців "Вагнера"

Пєсков закликав не керуватися "недостовірною інформацією" про загибель росіян у Сирії й "серйозно підходити до опису подібних епізодів".

У Кремлі не відповіли, в якому статусі воюють в Сирії ті росіяни, які раніше брали участь в боях проти України на Донбасі.

Читайте такожУ Росії розповіли, скільки платили родичам за загиблих найманців із ПВК "Вагнера"Власний кореспондент УНІАН у РФ попросив прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова роз'яснити статус таких росіян, зокрема, те, що багато загиблих у результаті зіткнень в Сирії громадян РФ раніше "засвітилися" на Донбасі, а Російська держава називала їх "добровольцями" і "ополченцями".

Пєсков сказав: "Ми в Кремлі не володіємо детальною інформацією, яка дозволила б робити якісь висновки. Не можна виключати, що на території Сирії можуть перебувати громадяни РФ, вони не належать до збройних сил РФ, це все, що можна констатувати. Але у будь-якому разі вони залишаються громадянами РФ".

На питання про можливість введення жалоби у зв'язку з нібито загибеллю росіян у Сирії, він заявив журналістам, що не розуміє її суті, оскільки підтверджених даних немає.

"Я не зрозумів суті: у зв'язку з чим має оголошуватися жалоба?", - сказав Пєсков, зазначивши, що про загиблих нічого не відомо. "Нам теж (не відомо), тому питання ваше не розуміємо", - сказав він.

Пєсков закликав не керуватися "недостовірною інформацією" про загибель росіян у Сирії й "серйозно підходити до опису подібних епізодів".

"Ще раз закликаємо все ж таки не керуватися навмисно чи ненавмисно недостовірною інформацією і все ж таки серйозно підходити до опису таких потенційно важливих епізодів, навіть не бути в полоні у перекручених даних", - сказав Пєсков.

При цьому він запевнив, що Росія не планує вводити законодавчі обмеження на приватні поїздки своїх громадян до Сирії. "Жодних законодавчих заборон не практикується, мені не відомо, щоб вони обговорювалися", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи планує Кремль вирішувати питання з можливою присутністю громадян із російськими паспортами в зоні бойових дій у Сирії.

"Мені не відомо про те, що ця тема якимось чином опрацьовується. Жодних обмежень або законодавчих заборон на такі поїздки немає", - наголосив Пєсков.

Він зазначив, що різні російські відомства, зокрема МЗС, практикують заяви, у яких містяться попередження про небезпеки, що супроводжують поїздки в ту чи іншу країну.

Як повідомлялося, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США у Сирії загинули більш як 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнер» може досягати 600 осіб.