На півночі Казахстану відкрилася нова синагога

У четвер в місті Костанай на півночі Казахстану відбулася урочиста церемонія відкриття нової синагоги "Бейт Рахель-хабад Любавич", збудованої за підтримки президента Евро-Азійського Єврейського Конгресу (ЄАЄК) Олександра Машкевича.

Новий молільний будинок відкрився в дні III З`їзду лідерів світових і традиційних релігій. У церемонії взяли участь головний ашкеназький рабин Ізраїлю, міністр у справах релігій Ізраїлю, головний рабин Казахстану, члени Евро-Азійського Єврейського Конгресу і Асамблеї народу Казахстану, інші офіційні особи з Казахстану й Ізраїлю.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв надіслав привітання з нагоди відкриття "Бейт Рахель-хабад Любавич", яке зачитав глава Костанайськой області Сергій Кулагін. Церемонія завершилася урочистим внесенням сувою Тори, останні букви якої були написані главою ЄАЄК і президентом Ізраїлю Шимоном Пересом.

Будинок нової костанайськой синагоги загальною площею 893 квадратних метри може вміщувати до ста віруючих. При синагозі діятимуть бібліотека, комп`ютерний клас з доступом в інтернет і лекторій.

Лента.ру