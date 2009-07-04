У Boeing, який летів з Єревана до Дніпропетровська, відмовили шасі
20:23, 04 липня 2009Світ
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Лайнер здійснив аварійну посадку
У суботу в літака Boeing 737-500, який виконував рейс Єреван-Дніпропетровськ, одразу після зльоту відмовили шасі.
Як передає Газета.ru, після невдалих спроб закрити шасі екіпаж літака ухвалив рішення повернутися в аеропорт Єревана.
Лайнер здійснив аварійну посадку. Жоден з пасажирів не постраждав.
Докладнішої інформації про причину технічного збою літака поки немає. Пасажири будуть відправлені до Дніпропетровська іншим рейсом.
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