У Boeing, який летів з Єревана до Дніпропетровська, відмовили шасі

20:23, 04 липня 2009
Світ
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Лайнер здійснив аварійну посадку

У суботу в літака Boeing 737-500, який виконував рейс Єреван-Дніпропетровськ, одразу після зльоту відмовили шасі.

Як передає Газета.ru, після невдалих спроб закрити шасі екіпаж літака ухвалив рішення повернутися в аеропорт Єревана.

Лайнер здійснив аварійну посадку. Жоден з пасажирів не постраждав.

Докладнішої інформації про причину технічного збою літака поки немає. Пасажири будуть відправлені до Дніпропетровська іншим рейсом.

 

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