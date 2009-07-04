Президент США Барак Обама привітав американців з Днем незалежності, який відзначається в країні 4 липня. У своєму звернення голова Білого дому нагадав співгромадянам про "непохитний дух" американської нації і зазначив, що за нинішніх важких часів країна повинна "знову проявити цей дух".

"Ми стикаємося з безліччю викликів небачених масштабів. Ми ведемо дві війни. Ми боремося з глибокою рецесією. Нашій економіці - і нації в цілому - загрожують наривом проблеми, від яких ми дуже довго відмахувалися", - цитує американського президента РосБізнесКонсалтинг. Серед таких проблем американський президент виділив прискорене зростання витрат на охорону здоров`я, освіту, що "не відповідає вимогам" і "залежність від імпорту нафти".

Б.Обама висловив надію, що "це покоління американців внесе своє ім`я до історії", зробивши "видатні зусилля" з вирішення "екстраординарних проблем", які стоять перед Сполученими Штатами.