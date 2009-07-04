У столиці Сомалі тривають бої з застосуванням артилерії і мінометів
23:20, 04 липня 2009Світ
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Багато загиблих
У столиці Сомалі Могадішо відбуваються запеклі зіткнення.
Як передає Бі-бі-сі, бої тривають на півночі міста і в районі президентського палацу.
Артилерія, міномети і важкі кулемети використовуються в бойових діях між урядовими військами, яких підтримують миротворці Африканського Союзу, та ісламськими повстанцями.
Запеклі зіткнення точаться в місті упродовж всього тижня.
Є багато загиблих і поранених.
Нагадаємо, що з початку 1990-х років в результаті громадянської війни Сомалі перестала існувати як єдина держава. Країна занурилася в анархію і швидко розпалася на ряд квазідержавних утворень, керівництво яких здебільшого практично не контролює ситуацію на своїй території.
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