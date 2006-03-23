Президент США підписав закон щодо України

Президент США Джордж БУШ у четвер підписав закон про скасування дії поправки Джексона-Веніка щодо України. Раніше скасування поправки було підтримано обома палатами Конгресу США. В резолюції сенату США, що скасовує поправку, зокрема, вказувалося, що Україна з 1997 року "повністю відповідає вимогам свободи еміграції", а також прихильна забезпеченню свободи релігії та недопущенню нетерпимості", передає NEWS.ru.

У документі підкреслюється також, що Україна "зробила значні кроки, демонструючи свої наміри побудувати дружні відносини співпраці з США, включаючи участь у миротворчих зусиллях в Європі".

Поправка була прийнята в 1974 році й забороняла надання державних кредитів, а також встановлювала дискримінаційні податки й тарифи на український експорт. Сама поправка була введена як політичний захід проти Радянського Союзу, що обмежував міграцію своїх громадян.

З 1993 року США надавали Україні нормальні умови торгівлі, щорічно припиняючи дію поправки.

Американський експорт в Україну в 2005 році становив 531,7 млн. дол., український експорт в США - 1.1 млн. дол.