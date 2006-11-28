Литвиненко ”заразив” британського репортера

Репортер британського таблоїду The Daily Mirror став четвертою людиною, якій рекомендовано пройти ретельне радіометричне обстеження з огляду на виявлення в різних місцях в Лондоні слідів радіоактивного зараження полонієм-210. Цією речовиною імовірно був отруєний колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко.

Журналіст Грем Бро (Graham Brough) їздив до Неаполя, щоб поговорити з італійським професором Маріо Скарамеллою, який зустрічався з Литвиненком у день його госпіталізації з підозрою на отруєння. Повернувшися до Лондона, він дізнався, що Скотланд-Ярд рекомендував терміново пройти обстеження всім, хто контактував з Литвиненком, або з людьми, що спілкувалися з ним, а також бували в місцях, де виявлене радіоактивне забруднення.

За словами репортера, він розмовляв зі Скарамеллою три години, пив з ним чай і каву, і, прощаючись, потис йому руку.

До вечора 27 листопада з проханням про обстеження звернулися близько 450 чоловік. Вісімнадцять з них пройшли попереднє обстеження. Стан здоров`я трьох з вісімнадцяти викликав у лікарів занепокоєння. Грем Бро став четвертим. Проте, ні в кого з них поки не виявлено ознак опромінення.

Загалом сліди радіоактивного забруднення були знайдені в шести будинках у Лондоні: двох офісних приміщеннях, суші-барі Itsu, готелі Millennium Hotel, в будинку на півночі британської столиці, де проживала сім`я Литвиненка, і в лікарні, куди був госпіталізований колишній співробітник ФСБ і де він помер увечері 23 листопада.

Лента.ру