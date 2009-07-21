Експерт: високою є ймовірність зустрічі Обами та Ющенка

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр ПАЛІЙ вважає, що Україна і США проводять консультації для організації зустрічі президентів Віктора ЮЩЕНКА та Барака ОБАМИ до президентських виборів в Україні.

Таку думку О.ПАЛІЙ висловив учора на прес-конференції в УНІАН, коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА про можливу офіційну зустріч восени В.ЮЩЕНКА і Б.ОБАМИ.

“Відповідні дискусії і відповідні консультації з американською стороною, очевидно, вже ведуться, оскільки це не хтось взяв зі стелі, а це сказав заступник міністра закордонних справ. Й очевидно, що навіть така заява без згоди американської сторони не могла прозвучати. Це є дипломатичним етикетом. Тому зустріч може відбутися восени, але можливо, що Сполучені Штати подумають, що до виборів така зустріч буде означати для них втручання у внутрішні українські справи – так це може бути витлумачено, і адміністрація (Б.ОБАМИ – УНІАН) може визнати її недоцільною. Тому не говорять про це, як про 100-відсотковий факт. Але ймовірність – дуже і дуже висока”, - сказав О.ПАЛІЙ.

На його думку, відмова адміністрації США від зустрічі з Україною на вищому рівні означатиме лише те, що Америка не хоче ангажуватися в українську виборчу кампанію.

“Сполучені Штати обов’язково зустрінуться з Президентом України, але якщо до виборів, тоді вони будуть зустрічатися з іншими кандидатами у президенти, щоб вирівняти ситуацію, або вони вже зустрінуться після виборів. Тут, на мою думку, немає нічого кардинально небезпечного – ні для ЮЩЕНКА, ні для України”, - пояснив експерт.

О.ПАЛІЙ переконаний, що нова адміністрація США бажає “максимально лояльно висловитися про те, що вибір залишається за українським народом”.

“Скоріше за все, якщо така зустріч відбудеться, а є шанс достатньо реальний, що відбудеться, вона відбудеться навіть за межами України - тобто не в результаті візиту ОБАМИ до України, а в результаті зустрічі на якійсь впливовій міжнародній події, наприклад, на засіданні Асамблеї ООН, або ще на якихось міжнародних подіях, які будуть відбуватися в Європі”, - припустив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня заступник міністра закордонних справ К.ЄЛІСЄЄВ висловив сподівання, що офіційна зустріч президентів України і США відбудеться восени. “Ми сподіваємося, що це відбудеться вже восени”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, додавши, що місце зустрічі також ще не визначено.

“…Де вона відбудеться – у Вашингтоні чи ще десь – це питання подальших переговорів. Можливо, про конкретне місце і дату буде домовлено під час візиту Джозефа БАЙДЕНА. Також ще цього року планується візит до України держсекретаря США”, - повідомив дипломат.