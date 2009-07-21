Саакашвілі стверджує, що Wall Street Journal вибачилася за його інтерв'ю

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що газета Wall Street Journal, яка у понеділок опублікувала інтерв`ю з його словами про те, що надії Грузії на вступ в НАТО "майже мертві", вибачилася перед ним.

"Це трагічно. Це означає, що росіяни билися за праву справу", - така фраза Президента Грузії була опублікована в інтерв`ю. "Журнал вже приніс вибачення", - заявив Саакашвілі на позачерговій сесії парламенту в процесі політичних дебатів. Таким чином він відповів на заяву лідера парламентської меншості - голови Християнсько-демократичного руху Георгія Таргамадзе, який під час виступу жорстко розкритикував його за такі слова.

Wall Street Journal зауважила, що "до серпневої війни пан Саакашвілі упевнено говорив про вступ його країни до НАТО і Євросоюзу, а також про неминучість возз`єднання з двома регіонами, що відкололися, - Південною Осетією і Абхазією". "Тепер президент говорить, що досягнення цих трьох цілей не здається можливим найближчим часом", - написала газета.

РІА новості