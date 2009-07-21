У Китаї автобус із туристами врізався в гору: загинули 9 людей
10:00, 21 липня 2009Світ
684 0
Попередня причина - відмова гальм
У провінції Хенань у Центральному Китаї сталася ДТП, в результаті якої загинули 9 чоловік, і ще 15 травмовані.
Як повідомляє «Сіньхуа», інцидент стався у місті Лінбао. У результаті зіткнення туристичного автобуса, в салоні якого знаходилися 23 пасажири і водій, з горою, на місці померли семеро людей, включаючи водія автобуса, ще двоє травмованих померли дорогою в лікарню.
За попереднім аналізом, причиною аварії стала відмова гальмівної системи автобуса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter