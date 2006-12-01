Парламент Молдови розгляне голодомор 1946-47 років

Парламент Молдавії розгляне пропозицію депутата Анатолія Царану про те, щоб дати "політико-правову оцінку" голоду, який Молдавська Радянська Республіка пережила в 1946-1947 роках, повідомляє ІА REGNUM.

Як заявив Царану, "голодомор, навмисно організований сталінським режимом, призвів до смерті більш як 150 тисяч людей". Депутат нагадав колегам, що днями українські парламентарії ухвалили відповідний законопроект, в якому голод 1932-1933 років на Україні оцінюється як "геноцид".

Царану наголосив, що молдавські історики видали збірку документів про події 1946-1947 років ще 1995 року. "Історики зробили свою справу, - заявив депутат, - тепер черга політиків висловитися з цього питання, видобути уроки з історії".

Лента.ру