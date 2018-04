Родичам заборонили відкривати труну з тілом Литвиненка

Олександр Гольдфарб - близький друг Олександра Литвиненка, який помер в Лондоні, – 2 грудня заявив, що сліди полонія-210 (радіоактивної речовини, якою був отруєний колишній офіцер ФСБ) знайшли в організмі його дружини Марини Литвиненко.

У п`ятницю увечері надійшли повідомлення про ознаки отруєння полонієм-210 Маріо Скарамелли, який зустрічався з Литвиненком в день його отруєння. Наразі Скарамелла і Марина Литвиненко госпіталізовані в одну з лондонських лікарень, де проводиться розширене обстеження. За попередніми даними, в тілі Скарамелли присутня «значна кількість» радіоактивного елементу, тому британська поліція говорить про «отруєння» небезпечною речовиною. При цьому, як повідомив телеканал Sky News, не уточнюючи джерел своєї інформації, у Скарамелли відсутні симптоми отруєння, які показував Литвиненко відразу після отруєння. Раніше сам Скарамелла заявляв Associated Press, що пройшов всі тести, і в його організмі нічого знайдено не було.

Результати розтину тіла Литвиненка, що відбувся вчора, обіцяють обнародувати приблизно за два тижні, повідомляє Газета.ру. У найближчі години тіло Литвиненка віддадуть його родичам в контейнері, який не можна буде відкривати через можливе розповсюдження радіації. Похорон пройде, найімовірніше, наступного тижня в Лондоні, повідомляє The Times.

Скотланд-ярд розслідує основну версія в справі про отруєння екс-агента ФСБ. Як повідомило The Guardian джерело, близьке до слідства, є вагомі підстави вважати, що Литвиненка отруїли якісь непідконтрольні російським властям люди. Британська News of the World висловлюється ще конкретніше – йдеться про ветеранів російських спецслужб, що входять до групи «Гідність і Честь», очолюваної полковником Валентином Велічко (очевидно, також співробітником ФСБ у відставці). Більше того, видання стверджує, що знає точне ім`я вбивці Литвиненка.

«Ми назвемо лише його ім`я – Ігор. Це 46-річний експерт по секретних операціях. Його зріст - 180 см. У нього чорне з сивиною волосся, він кульгає, володіє дзюдо, чудово говорить англійською і португальською. В даний час, імовірно, ховається в Італії».

The Guardian додає, що кілери, мабуть, прибули до Лондона з групою уболівальників ЦСКА на матч з «Арсеналом» в Лондоні.