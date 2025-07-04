Італія закликає ЄС приборкати непрозоре ціноутворення на авіаквитки

Через зростання цін на квитки частина італійців відмовляється від поїздок додому.

Італійський антимонопольний орган (AGCM) звернувся до Європейської комісії з вимогою підвищити прозорість алгоритмів ціноутворення, які використовують авіакомпанії, особливо на маршрутах, що обслуговують Сицилію та Сардинію, пише Euractiv.

Зазначається, що цей крок є наслідком розслідування AGCM, який на початку цього року висловив занепокоєння щодо непрозорості ціноутворення.

Отримавши відповіді від авіакомпаній, AGCM закликає Комісію скоординувати дії на рівні ЄС з метою підвищення прозорості тарифів та посилення конкуренції.

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"Зростання цін на квитки обмежує мобільність сицилійців та сардинців, які проживають в інших регіонах Італії, і багато хто з них відмовляється від поїздок додому через високі витрати. Ця тенденція також шкодить туристичній економіці островів", - йдеться в повідомленні.

Італійський антимонопольний орган стверджує, що алгоритми динамічного ціноутворення – систем, які коригують тарифи на основі поведінки споживачів – у поєднанні з додатковими зборами за такі послуги, як перевезення багажу або вибір місця, роблять порівняння пропозицій для пасажирів практично неможливим.

Ці додаткові збори, які використовує майже половина всіх мандрівників, можуть збільшити кінцеву вартість квитків на 400% порівняно з оголошеним базовим тарифом.

Останні новини авіації

24 червня стало відомо, що в транспортному комітеті Європейського парламенту підтримали поправку, яка забороняє авіакомпаніям стягувати додаткову плату з пасажирів за ручну поклажу до 7 кг.

Якщо це правило буде підтверджено в ході переговорів з урядами країн ЄС, кожен пасажир зможе брати на борт валізу стандартних розмірів без доплат на додачу до невеличкого предмету ручної поклажі, який зможе поміститися під сидінням.

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